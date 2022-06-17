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Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле

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В России намерены пресечь деятельность мошеннических интернет-магазинов, которые вместо товаров отправляют покупателям мусор или предметы худшего качества, узнали «Известия».

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В таких случаях доставку осуществляют посылкой с наложенным платежом: клиент не может вскрыть ее, пока не оплатит. А после уже проблематично сделать возврат. «Почта России» и Минцифры подготовили изменения в правила оказания услуг, которые позволят получателю вскрыть и проверить посылку до оплаты, рассказали «Известиям» в пресс-службах госкомпании и ведомства.

«Они позволят по желанию получателя вскрывать посылки до оплаты», — ответили в пресс-службе «Почты России».

В Минцифры сообщили, что это право будет распространяться не только на адресата, но и на его уполномоченного представителя. Если клиент обнаружит в посылке мусор, хлам, ветошь или просто другой товар, то ничего оплачивать не будет, а посылка отправится обратно, пояснили в пресс-службе «Почты».

Новая версия правил сейчас проходит регистрацию в Минюсте России, добавили в компании. Правда, там не сказали, когда новые правила были отправлены на регистрацию. Можно предположить, что они вступят в силу в ближайшее время, поскольку процесс занимает около трех недель.

В начале июня в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» сообщили о большом количестве жалоб на обман в интернет-магазинах и призвали решить проблему. Как пояснила «Известиям» руководитель проекта Евгения Лазарева, часто люди в посылках находят мятую бумагу, битое стекло, ветошь и другой мусор. Жалобы касаются покупок на страницах в соцсетях и в маленьких интернет-магазинах, уточнила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«СтопХлам: россиян защитят от мошенничества при дистанционной торговле»

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