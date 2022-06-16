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Reuters сообщило о переговорах Канады и ФРГ для решения проблемы с «Северным потоком»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Канада и Германия ведут переговоры по оборудованию для газопровода «Северный поток», в процессе которых страны пытаются найти решение проблемы. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило агентство Reuters.

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«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», — приводит агентство выдержки из заявления анонимного представителя канадского министерства природных ресурсов.

Ранее в этот же день в министерстве экономики и защиты климата Канады заявили, что Германия обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens. Недавно «Газпром» принял решение сократить поставки топлива в Европу по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что Немецкий концерн Siemens не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток – 1» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России. Он также сообщил, что вторую подлежащую регулярному техническому обслуживанию турбину в настоящий момент невозможно отправить за границу, так как «по техническим причинам» ремонт составляющих производится исключительно на заводе Siemens Energy, расположенном в Монреале.

В тот же день сообщалось, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по данному трубопроводу до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

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