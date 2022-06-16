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Путин заявил о необходимости обеспечить работу автопрома в РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Необходимо обеспечить работу предприятий автопрома в России и сохранить коллективы. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин.

«Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — сказал он на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

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При этом на отечественный рынок активно выходят китайские производители

Также президент напомнил, что с 2014 года в России реализуется специальная программа импортозамещения и попросил правительство доложить о мерах поддержки отечественного автопрома и стабилизации внутреннего рынка.

Кроме того, на совещании российский лидер заявил, что массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков.

О том, что российский лидер проведет очную встречу с представителями бизнеса по вопросам развития автопрома, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 14 июня.

24 мая стало известно, что в России снизилось производство автомобилей. Так, согласно данным российского маркетингового автомобильного агентства (Russian Automotive Market Research), за четыре месяца текущего года в России было произведено 265,1 тыс. легковых автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 46,6%.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап.

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