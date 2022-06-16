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Стала известна стоимость участия в вечеринке на ПМЭФ

Стоимость участия в вечеринке на ПМЭФ составляет от 60 тыс. рублей за место
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Стоимость участия в вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составляет от 60 тыс. рублей за место. По данным «Известий», перед гостями выступят группа «Моральный кодекс» и певец Владимир Пресняков.

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Участникам вечеринки будут предложены следующие блюда: шашлык с ягодами, камамбер с фруктовым соусом чатни, ролл «Калифорния», крудо из норвежского лосося с авокадо, конфи из фермерской утки с кремом из печеного картофеля, филе миньон со спаржей и соусом беарнез.

На десерт будет представлена ягодная тарталетка с кремю из малины и клубники, фрукты. Также гости в течение вечера могут заказать горячие и алкогольные напитки.

Ранее в этот день стало известно, что цена самого дорогого номера в отеле на период проведения ПМЭФ с 15 по 18 июня достигла 6,5 млн рублей.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Генеральный мультимедийный партнер форума — МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

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