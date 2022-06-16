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Названа цена самого дорогого гостиничного номера во время ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Цена самого дорогого номера в отеле на период проведения Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2022) с 15 по 18 июня достигла 6,5 млн рублей. К такому выводу пришли специалисты компании «Аэроклуб» после анализа бронирования авиа- и ж/д билетов, а также отелей Санкт-Петербурга представителями бизнеса.

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Так, по данным компании, номер с наиболее высокой ценой в пятизвездочном отеле забронировал представитель добывающей, обрабатывающей промышленности в пятизвездочном отеле. Номер «люкс» на четыре ночи обошелся в 6,48 млн рублей.

«Больше всего ночей в отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ забронировали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики — на них пришлась треть всех ночей, что на 20% ниже, чем годом ранее (+15% к 2019). При этом у представителей этой индустрии была зафиксирована самая высокая средняя стоимость за ночь — она составила 103 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе «Аэроклуба».

Сравнение с 2019 годом обусловлено отменой проведения ПМЭФ в 2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, повышенным интересом к мероприятию в 2021 года.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Генеральный мультимедийный партнер форума — МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФа с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФа.

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