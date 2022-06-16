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Ковальчук прокомментировал санкции и импортозамещение

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Лазуренко об импортозамещении и санкциях 16 июня.

«Мы всегда жили под санкциями, и жили неплохо», — ответил Ковальчук на вопрос журналиста «Известий» об ограничениях россиян.

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По его мнению, сегодня Россия вышла на качественно новый уровень и его надо сохранять.

Что касается имопортозамещения, он отметил, что есть некоторые вещи, которые невозможно заменить на все 100%. «Например, лекарственная база, вся субстанция, на весь мир делают Китай, Индия. Не важно, кто производит лекарства, американцы, французы или мы», — сказал он.

Также Ковальчук отметил, что России предстоит лишь восстановить то, что наша страна в какой-то момент не производила сама, а опыт подобного у нас уже есть.

Также в этот день Ковальчук рассказал, что биологическое оружие является одним из главных вызовов для человечества в современном мире. Он также указал на то, что сегодняшнее развитие социальных сетей приводит к маргинализации населения.

15 июня стало известно, что в настоящее время в России активно разрабатывается отечественный аналог упаковки TetraPak. Вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила, что, возможно, упаковка будет выглядеть немного иначе. По ее словам, в настоящее время в стране наращивается собственное производство.

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