Ковальчук назвал главную новую угрозу человечеству

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что биологическое оружие является одним из главных вызовов для человечества в современном мире. Такое мнение он высказал в четверг, 16 июня, в ходе сессии «Социогуманитарные аспекты цифровизации» на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ-2022).

«Вы должны понимать, что нас уже убьют не ядерным оружием, а биологическим. Надо это отчетливо понимать. Поэтому новый вызов и «Курчатовский институт» ориентирован на качественно новые вещи», — подчеркнул он.

Ковальчук также указал на то, что сегодняшнее развитие социальных сетей приводит к маргинализации населения. Для примера он привел существование в России до 1861 года крепостного права, когда была жесткая стратификация общества.

«Была некая элита — помещики, церковная часть. При этом огромное количество людей были крепостными. Эти крепостные люди были как бы вынуты, находились в стороне от той жизни, которая шла. Они практически не касались жизни, которая развивалась в верхних слоях. И то, что создавалось — культурное наследие, ценностный ряд — он фактически создавался верхней частью», — сказал он.

Также ученый заявил об опасности переизбыточной привязанности к информационному пространству, когда человек начинает делать все только с помощью технологий, а не своего мозга.

«Мы с вами четко должны понимать, что если человек в это информационное пространство попал, вот если вы делаете все: заказываете все по телефону, едете по GPS и так далее, ничего не знаете, а все черпаете из Википедии, то рубильник является просто гильотиной, которая отрезает вам голову безвозвратно, и вы дальше в социум попасть не можете. Если продолжить эту аналогию, то возникают когнитивные вещи: если ребенок в 3 или в 4 года пытается на окне картинку раздвинуть руками, можно МРТ не делать — у него практически не развит мозг. У него не работала мелкая моторика, он не завязывал шнурки, не крутил винтики и гайки», — указал Ковальчук.

Президент Курчатовского института также предостерег об опасности так называемого «цифрового ГУЛАГа», в который может попасть юное поколение.

«Мне кажется, нам сегодня надо поговорить о цифровой гигиене о том, как мы должны в первую очередь, оберечь юное поколение, сделать его активными, правильными пользователями всего мира виртуального, но при этом не стать, так сказать, рабами и не попасть в цифровой ГУЛАГ», — подытожил Ковальчук.

17 мая Ковальчук заявил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.