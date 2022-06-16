Реклама
Прямой эфир
Общество
В Подмосковье зацвела лесная брусника
Мир
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Харьковом
Экономика
Decathlon закроет часть магазинов в России
Общество
Гражданам Украины и Донбасса не грозит высылка из РФ без разрешительных документов
Общество
Женщины в России стали позже рожать первого ребенка
Мир
Российская авиация уничтожила ЗРК «Бук-М1» и пункт ремонта бронетехники ВСУ
Экономика
X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге
Экономика
Торгпред России рассказал о готовности КНР заместить западные товары
Общество
Власти Москвы заявили об отсутствии негативных изменений на рынке труда
Экономика
Шульгинов заверил в стабильности ситуации в энергетике РФ по сравнению с Западом
Мир
Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации к концу 2022 года

В Сети опубликовали первое фото Райана Гослинга в образе Кена

0
Фото: Warner Bros
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киностудия Warner Bros. Pictures в среду, 15 июня, в своем аккаунте в Twitter опубликовала фотографию Райана Гослинга в образе Кена, которого он сыграет в романтической комедии про популярную куклу «Барби». По данным компании, главную роль в фильме сыграет Марго Робби.

Новая география: Калягинск на Сретенке, «Оскар» под Москвой, «Роскино» в Азии
О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного

Райан Гослинг ради съемок перекрасил волосы в платиновый блонд. Известно, что по сюжету Барби выгонят из Барбилэнда из-за того, что она не такая привлекательная, как остальные жители. После этого она вынуждена искать свое место в реальном мире.

Режиссером кинокартины выступает Грета Гервиг.

13 июня сообщалось, что американская певица и актриса Леди Гага ведет переговоры насчет участия в фильме «Джокер: безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). В случае успешной сделки артистка сыграет возлюбленную Джокера Харли Квинн, однако существующую в другой вселенной DC, нежели в исполнении Марго Робби. Этот фильм «Джокер» продюсера Тодда Филлипса не связан с другими проектами Warner Bros. по комиксам DC.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022