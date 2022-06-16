В Сети опубликовали первое фото Райана Гослинга в образе Кена

Киностудия Warner Bros. Pictures в среду, 15 июня, в своем аккаунте в Twitter опубликовала фотографию Райана Гослинга в образе Кена, которого он сыграет в романтической комедии про популярную куклу «Барби». По данным компании, главную роль в фильме сыграет Марго Робби.

Райан Гослинг ради съемок перекрасил волосы в платиновый блонд. Известно, что по сюжету Барби выгонят из Барбилэнда из-за того, что она не такая привлекательная, как остальные жители. После этого она вынуждена искать свое место в реальном мире.

Режиссером кинокартины выступает Грета Гервиг.

13 июня сообщалось, что американская певица и актриса Леди Гага ведет переговоры насчет участия в фильме «Джокер: безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). В случае успешной сделки артистка сыграет возлюбленную Джокера Харли Квинн, однако существующую в другой вселенной DC, нежели в исполнении Марго Робби. Этот фильм «Джокер» продюсера Тодда Филлипса не связан с другими проектами Warner Bros. по комиксам DC.