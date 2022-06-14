Леди Гага может сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

Американская певица и актриса Леди Гага ведет переговоры насчет участия в фильме «Джокер: безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Об этом 13 июня сообщило издание The Hollywood Reporter.

В случае успешной сделки Леди Гага сыграет возлюбленную Джокера Харли Квинн, однако существующую в другой вселенной DC, нежели в исполнении Марго Робби. Этот фильм «Джокер» продюсера Тодда Филлипса не связан с другими проектами Warner Bros. по комиксам DC.

Кинокартина получила название «Безумие на двоих», которое отсылает к медицинскому термину «общий психоз», когда бред или галлюцинации человека передаются другому или двум сразу.

7 июня Филлипс опубликовал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) титульную страницу сценария, написанного в соавторстве со Скоттом Сильвером, с которым он писал сюжет к первой части.

Кроме того, режиссер показал фотографию звезды «Джокера» Хоакина Феникса, который уже начал знакомиться с сюжетом продолжения.

12 сентября 2020 года портал Mirror сообщил, что студия Warner Bros. предложила актеру Хоакину Фениксу $50 млн за участие в продолжении фильма «Джокер». Отмечается, что изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в съемках, но в последнее время его мнение изменилось.

«Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар» и также ряд других престижных наград за роль в этом фильме. При предполагаемом бюджете в $55–70 млн кинокартина собрала в мировом прокате более $1 млрд.