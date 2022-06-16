Эксперт рассказал о российских процессорах Baikal-S

Baikal-S — наиболее удачная и конкурентоспособная разработка в российской IT-индустрии, рассказал в четверг, 16 июня, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко «Известиям».

В этот день «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка сообщил, что «Байкал Электроникс» может заморозить проект серверных процессоров Baikal-S из-за трудностей с размещением заказов на производство в Тайване. Это связано с отказом компании TSMC заключать новые контракты.

Как отметил специалист, компания «Байкал электроникс» — одна из ведущих в России в производстве процессоров. Организация выпускает три линии процессоров для разных нужд: «Baikal-Т1» для нужд промышленности, серия «Bailkal-М» (М1, М2 и М Lite) — процессоры общего назначения и «Baikal-S» — серверный процессор 2021 года.

«Последняя разработка считается наиболее удачной и конкурентоспособной в IT-индустрии России. По своим характеристикам этот чип похож на процессоры от Intel и AMD 2019 года (Intel Xeon 6148 Gold)», — пояснил Самойленко.

Кроме того, Россия выпускает чипы «Эльбрус» и «Элвис», отметил эксперт. Однако все заказы на производство этих процессоров размещались на заводах TSMC на Тайване.

«Этот концерн выпускает больше 50% чипов в мире. Каким образом и где будут размещаться российские заказы, сказать сложно, поскольку тайваньская компания отказалась от сотрудничества с организациями из РФ еще в марте 2022 года. Вероятно, часть производства чипов можно будет заместить российскими производствами. В России существует два производителя собственных процессоров — «Ангстрем» и «Микрон», а также несколько заводов, выпускающих продукцию в интересах оборонно-промышленного комплекса», — заключил Самойленко.

30 мая заместитель генерального директора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин заявил, что производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград на фабрику «Микрон». Отмечалось, что переезд может стоит несколько миллиардов рублей.

Процессоры «Эльбрус» производились на TSMC в Тайване, однако в конце февраля компания разорвала договоры с компаниями из России на фоне санкций. Трушкин подчеркнул, что антироссийские ограничения закрыли МЦСТ доступ к заграничным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности. Компания МЦСТ попала под санкции США, а также ЕС и Великобритании.

В январе СМИ со ссылкой на протокол заседания Минцифры России с зарубежными производителями электроники сообщили, что ведомство предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Источники, близкие к обсуждению инициативы, отмечали, что речь идет о «Байкал Электроникс». Однако в компании не стали комментировать данную тему.