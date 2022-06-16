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В МИДе заявили об отсутствии обсуждения выхода России из ВТО

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — сказал дипломат журналистам.

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года после 18 лет переговоров, став 156-м членом организации. Всего в ней состоят 164 страны.

Ранее 6 июня глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предложил проанализировать преимущества и недостатки членства России в ВТО. 21 марта депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе РФ из ВТО.

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из ВТО и делают это для изоляции России от глобальной торговли. В министерстве отметили, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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