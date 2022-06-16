В МИДе заявили об отсутствии обсуждения выхода России из ВТО

Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — сказал дипломат журналистам.

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года после 18 лет переговоров, став 156-м членом организации. Всего в ней состоят 164 страны.

Ранее 6 июня глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предложил проанализировать преимущества и недостатки членства России в ВТО. 21 марта депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе РФ из ВТО.

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из ВТО и делают это для изоляции России от глобальной торговли. В министерстве отметили, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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