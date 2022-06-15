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Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
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Сюжет:

Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%

Глава «Опоры России» Калинин призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин выступил за кредитование инвестиционных проектов малого бизнеса максимум под 5%. Это предложение он озвучил в среду, 15 июня, на сессии «Новая стратегия МСП: вызовы, возможности решения» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С 1 июля в России запустится новый налоговый режим»
Глава «Опоры России» Александр Калинин — о фискальных сборах с малого бизнеса и развитии самозанятых

По его словам, поскольку в 2021 году бизнес заплатил в фонды и бюджеты почти на 1,5 трлн рублей больше, чем годом ранее, то он вправе рассчитывать на увеличение финансирования национальных проектов и программ развития для МСП с учетом тех приоритетов, которые выработает правительство совместно с бизнес-объединениями.

«В частности, нужно запустить новую инвестмодель. Нужно добиться, чтобы инвестиционные проекты малого бизнеса кредитовались максимум под 5%. И это реально. Тогда инвестиционная модель раскрутится. Плюс у нас, к примеру, есть фабрика проектного финансирования, которую ВЭБ создает с МСП-банком, с корпорациями. Но там же порог 3 млрд рублей. Давайте его снизим до 500 млн хотя бы. И эту проектную фабрику отработаем уже на реальном малом и средне бизнесе», — сказал Калинин.

«Перезагрузку» он предложил провести в следующем году и направить средства «на те вещи, которые малый и средний бизнес считает ключевыми».

В этот же день глава «Опоры России» на полях форума рассказал «Известиям» о новом налоговом режиме для малого бизнеса, который планируется запустить с 1 июля. Калинин отметил, что ставка налога будет чуть выше — примерно 8%, но предпринимателям не придется платить страховые взносы, так как они входят в один пакет. Полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба. Первое время такой режим будет доступен только для вновь открывающихся компаний численностью до пяти человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Помимо этого готовится пакет единого счета для налогоплательщика. По словам Калинина, его планируется запустить с 1 января 2023 года.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Генеральный мультимедийный партнер форума — МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.

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