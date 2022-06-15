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Скворцова заявила об отсутствии дефицита импортных препаратов в РФ

Скворцова: дефицита импортных лекарств в РФ нет, есть проблемы с логистикой
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Дефицита импортных препаратов в России нет, но наблюдаются затруднения в логистике. Об этом в среду, 15 июня, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Мы имеем затруднения в логистике, в связи с этим более медленные поставки, более длительные и некоторое увеличение цены», — отметила она.

Россия должна быть самодостаточна в вопросе обеспечения лекарствами, добавила Скворцова.

Ранее в среду глава Минздрава Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию на рынке лекарств в России. По его словам, система сбора данных по наличию препаратов доступна в каждом регионе. Отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все проводимые закупки.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике, отметила она.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию. Это вызвало ажиотажный спрос на лекарства, который вскоре снизился.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Евросоюз, в частности, ввел уже шестой пакет рестрикций.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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