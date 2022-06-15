Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в связи с риском завоза чумы

Российским регионам рекомендовано подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы на территорию страны. Соответствующее постановление в среду, 15 июня, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Властям регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий, направленных на предотвращение случаев возникновения и распространения инфекции среди населения. В частности, необходимо проинформировать граждан о мерах профилактики чумы.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.

Чума относится к острым природно-очаговым инфекционным заболеваниям группы карантинных инфекций. Протекает с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

Ранее, 10 июня, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по противодействию оспе обезьян. В документе указано, что передача возбудителя от человека к человеку возможна при тесном физическом контакте и воздушно-капельным путем. Симптоматика схожа с наблюдавшейся в прошлом натуральной оспой, отличительной же чертой являются лимфадениты — увеличение лимфатических узлов. В случае осложнения оспа обезьян может привести к бронхопневмонии, заражению крови, энцефалиту и инфекции роговицы.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, в России нет необходимости в вакцинации населения против оспы. Также на территории страны нет групп риска к этому вирусу.