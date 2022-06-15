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В Белоруссии изучат деятельность входившего в состав карателей деда Дуды

В Белоруссии изучат деятельность деда президента Польши Дуды в годы Великой Отечественной войны
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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Leszek Szymański
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Минск изучает деятельность деда президента Польши Анджея Дуды. Об этом 15 июня сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

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Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны дед главы польского государства входил в действовавший на территории Белоруссии украинский карательный батальон.

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда президента Дуды, который отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сообщил Швед, выступая на конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» в Минске.

25 ноября 2021 года сообщалось, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября стало известно, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов в годы Великой Отечественной войны. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами, и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

28 октября Швед на встрече со своим российским коллегой Игорем Красновым заявил, что по уголовному делу о геноциде народов СССР допрошено почти 11,5 тыс. свидетелей. Большинство из них — узники концлагерей и лагерей смерти (7,3 тыс.), они сообщили о более чем 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений.

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