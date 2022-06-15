Генерал-майор СВР в отставке покончил жизнь самоубийством

В Москве 15 июня было найдено тело 90-летнего генерала-майора Службы внешней разведки (СВР) в отставке Льва Соцкова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Труп обнаружила жена в квартире многоэтажного дома на улице Новаторов. Предположительно, мужчина совершил самоубийство. Рядом с телом Соцкова была обнаружена предсмертная записка: «Пистолет — это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбе Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков».

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД России.

8 июня в Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, предпринимателя застрелил местный фермер, который затем совершил суицид.

1 июня заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили был обнаружен мертвым у себя в квартире.