Заместитель мэра Тбилиси найден мертвым в квартире

Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым у себя в квартире. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Да, факт смерти подтверждаем. Уголовное дело возбуждено по ст. 115 УК Грузии (доведение до самоубийства)», — цитирует сотрудника пресс-службы МВД ТАСС.

В квартире, где обнаружено тело заместителя мэра, работают эксперты-криминалисты. О причинах смерти 47-летнего чиновника пока не сообщается.

Элошвили занимал должность заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До этого с 2012 года он работал заместителем министра энергетики. Был женат, отец двоих детей. Мэром Тбилиси в настоящее время является Каха Каладзе.