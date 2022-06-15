Реклама
Прямой эфир
Мир
Росгвардия обнаружила 34 противотанковые мины на дороге в ДНР
Мир
В Запорожье начали формировать батальоны добровольцев для защиты территории
Туризм
Грузия отменила вакцинацию и ПЦР-тест для туристов с 15 июня
Мир
ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке
Мир
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Европу
Мир
Макрон предупредил Киев о необходимости диалога с Москвой после прекращения огня
Экономика
Сбербанк заявил о дедолларизации вкладов россиян
Армия
Армия РФ нанесла удары по трем ж/д станциям под Донецком и Днепром
Общество
В ВОЗ решили переименовать вирус оспы обезьян
Мир
В Женеве сообщили о постепенном возобновлении полетов после сбоя
Мир
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Сюжет:

Военный эксперт заявил о катастрофе украинской армии

Военный эксперт Литовкин: катастрофа украинской армии очевидна
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Катастрофа украинской армии очевидна, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в среду, 15 июня, в беседе с «Известиями».

Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
ВС России готовы применить для защиты ДНР «Искандеры», считают военные эксперты

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны понесли «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области.

Как отметил Литовкин, данные о точном числе потерь украинской армии закрытые, поэтому знать их не представляется возможным, однако катастрофа украинской армии, по его словам, очевидна: люди не хотят воевать, люди сдаются в плен.

«Недавно 28 бойцов ВСУ в Северодонецке решили сдаться в плен. Вышли с белыми флагами навстречу российской армии, а их в спину расстреляли бандеровцы. Это всё факты, которые говорят о том, что морально-нравственное состояние украинской армии катастрофическое. Они теряют одну позицию за другой, но продолжают отчаянно сопротивляться и с ненавистью и со злостью продолжают обстреливать мирные города Донбасса и убивать ни в чем неповинных людей, это агония украинской армии», — подчеркнул военный эксперт.

8 июня Министерство обороны России уже отмечало, что украинские боевики несут существенные потери на полях сражений. Так, во время боев за Святогорск за трое суток погибло свыше 300 киевских военных.

31 мая Зеленский сказал, что ВСУ теряют 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

27 мая пленный солдат ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что киевские командиры занижают потери среди украинских боевиков, переводя количество в разряд дезертиров или пропавших без вести.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022