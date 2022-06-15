Военный эксперт заявил о катастрофе украинской армии

Катастрофа украинской армии очевидна, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в среду, 15 июня, в беседе с «Известиями».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны понесли «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области.

Как отметил Литовкин, данные о точном числе потерь украинской армии закрытые, поэтому знать их не представляется возможным, однако катастрофа украинской армии, по его словам, очевидна: люди не хотят воевать, люди сдаются в плен.

«Недавно 28 бойцов ВСУ в Северодонецке решили сдаться в плен. Вышли с белыми флагами навстречу российской армии, а их в спину расстреляли бандеровцы. Это всё факты, которые говорят о том, что морально-нравственное состояние украинской армии катастрофическое. Они теряют одну позицию за другой, но продолжают отчаянно сопротивляться и с ненавистью и со злостью продолжают обстреливать мирные города Донбасса и убивать ни в чем неповинных людей, это агония украинской армии», — подчеркнул военный эксперт.

8 июня Министерство обороны России уже отмечало, что украинские боевики несут существенные потери на полях сражений. Так, во время боев за Святогорск за трое суток погибло свыше 300 киевских военных.

31 мая Зеленский сказал, что ВСУ теряют 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

27 мая пленный солдат ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что киевские командиры занижают потери среди украинских боевиков, переводя количество в разряд дезертиров или пропавших без вести.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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