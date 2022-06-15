Экономист оценил возможность отказа от принципов банковского надзора по Базелю

Базельские принципы банковского регулирования могут быть жестче российских стандартов. Послабления для пострадавших от западных санкций банков в РФ будут вводиться и дальше в ручном режиме, однако полный пересмотр концепции регулирования вряд ли произойдет. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Денис Домащенко в среду, 15 мая.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от применения базельских нормативов регулирования к российским банкам и их деятельности в условиях санкций. Он написал в колонке для РБК, что Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам, поэтому российским банкам и их клиентам следует поискать «действенные альтернативы и новые возможностеи для роста». Он также призвал начать регулирование банковского сектора с чистого листа, создать собственные стандарты и национальную версию кредитного рейтинга.

Костин подчеркнул, что эпоха глобализации подошла к концу и новая «холодная война» с жестким разделением на «своих» и «чужих» является одним из вероятных вариантов развития событий для мирового сообщества.

Домащенко признал, что наверняка для банков, страдающих от западных санкций, требуется пересмотр базельских принципов регулирования.

«Не думаю, что Банк России резко откажется от Базеля», — сказал он.

По словам экономиста, базельские принципы — это довольно универсальные правила организации банковского дела в большинстве стран. Их выполнение и международные стандарты финансовой отчетности открывают кредитным организациям доступ к международному финансовому рынку.

«Так как со стороны недружественных России стран введены ограничения в отношении ведущих российских банковских игроков, то, по мнению Костина, выполнение базельских принципов теряет актуальность для возглавляемого им банка. Костина можно понять, но как быть с другими организациями, которые не под санкциями? Стратегия многих других банков — им соответствовать. Наверняка для банков, страдающих от санкций, требуется их пересмотр», — добавил финансист.

На конференции «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», организованной Ассоциацией банков России 25 мая, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не будет отказываться от базельских стандартов, которые основаны на многолетнем опыте и практике. Она пообещала доработать регулятивные подходы.

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — приводит ее слова «Интерфакс».

После начала спецоперации РФ в Донбассе западные страны начали вводить санкции против банковской системы России. В частности, ограничения включают заморозку активов ключевых банков. Помимо этого, банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ, а затем и Сбербанк отключили от системы SWIFT.

В 1997 году Базельский комитет по банковскому надзору разработал основные принципы эффективного банковского регулирования. В 2006 году в Мексике прошла Международная конференция, где эти принципы были определены более точно. На сегодняшний день есть 25 базельских принципов банковского надзора, они разделены на семь групп. Среди основных принципов: цели, независимость, полномочия, транспарентность банковского регулирования, лицензирование, пруденциальное регулирование, методы текущего банковского надзора, бухгалтерский учет и раскрытие информации, полномочия органов надзора по регулированию и исправлению, принципы консолидированного и трансграничного банковского надзора.