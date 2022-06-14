Глава ВТБ Костин спрогнозировал деление мира на «своих» и «чужих»

Мировая эпоха глобализации подошла к концу и новая «холодная война» с жестким разделением на «своих» и «чужих» — один из вероятных вариантов развития событий для мирового сообщества. Такое заявление 14 июня сделал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0», — высказался предприниматель в статье для издания РБК.

Для достижения стабильности собственной финансовой системы и приспособления к новой эпохе «игры без правил» России необходимо найти альтернативы западному капиталу, а также торговым и финансовым институтам, считает Костин. Также, по его мнению, для успешного преодоления вызовов, с которыми Россия столкнулась после усиления санкционного давления, необходима «структурная трансформация» российской экономики.

«Стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, заместить зарубежную продукцию где только можно. Все это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя… Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — заключил Костин.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.



9 июня специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил в качестве новой модели развития экономики РФ в ближайшие 10–15 лет концепцию «технологического острова». По его словам, многие страны, в том числе и РФ, в новых реалиях придут к тому, чтобы производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. При этом достижение самостоятельности в этих сферах не предполагает полной изоляции.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова своего тезки, отметив, что его идея будет «областью дискуссий» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Он также добавил, что несмотря на стремление западных стран изолировать Россию, они не могут достичь успеха.

Ранее, 3 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сделала все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед, и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.