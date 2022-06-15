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Сеть «Еда и точка» запланировала добиться смены названия преемника McDonald's

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Во Владивостоке обратили внимание сходство названий их кафе быстрого питания «Еда и точка» с брендом сети-преемника McDonald's «Вкусно — и точка».

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В связи с этим руководитель приморской сети Сергей Понкратов заявил в беседе с «РИА Новости», что они намерены в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового российского бренда.

При этом он обратил внимание, что клиенты первыми заметили сходство названий двух сетей. «Их реакция — ассоциация с нами».

Понкратов отметил, что название «Еда и точка» зарегистрировано как товарный знак в 2020 году. «Мы — реально работающая компания, мы — не те, кто решил на этой теме попиариться. У нас штат сотрудников, цех, 20 филиалов. Для Владивостока мы узнаваемы», — сказал он.

Также он добавил, что цели заработать денег в этой ситуации у них тоже нет, так как они «за справедливость и уважение друг к другу». А если они и будут выдвигать какие-то требования, то они не будут иметь финансовый характер.

Понкратов отметил, что намерен договориться, так как уважает «российский Макдональдс». При этом, если договориться не получится, то «пусть будет суд».

Собеседник агентства добавил, что представители «Вкусно — и точка» с ним не связывались.

О новом названии — «Вкусно — и точка» бывшего McDonald's 12 июня заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев. В разговоре с журналистами он сказал, что очень долго думали над этим названием, решали, хотели сделать его простым для всех гостей 850 предприятий. Пароев подчеркнул, что это название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса».

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Предприниматель работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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