«Роскосмос» пересмотрит космическую программу в сторону спутников

В пересмотренном проекте Федеральной космической программы предусматривается приоритет финансирования российской спутниковой группировки. В ближайшее время «Роскосмос» направит документ в правительство. Об этом в среду, 15 июня, заявили в пресс-службе госкорпорации.

Также отмечается, что проект в настоящее время согласовывают с заинтересованными министерствами и ведомствами

«В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Ранее, 10 июня, в «Роскосмосе» сообщили, что при помощи унификации оборудования для спутников российские специалисты в области космоса смогли в полтора раза ускорить поставки бортовых систем при безусловном сохранении качества и надежности продукции. В госкорпорации уточнили, что по этой технологии будут созданы новые КА «Гонец – М1» и «Канопус – ВО».

13 мая сообщалось, что сотрудники Самарского национального исследовательского университета разработали наноспутниковый комплекс для спасения людей в открытом космосе. Разработка предназначена для помощи космонавтам, оказавшимся в критической ситуации в открытом космосе.