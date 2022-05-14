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В Самаре создали роботизированный комплекс для спасения космонавтов

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Фото: t.me/Самарский Университет онлайн
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Сотрудники Самарского национального исследовательского университета разработали наноспутниковый комплекс для спасения людей в открытом космосе. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает «Газета.Ru».

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По словам заведующего межвузовской кафедрой космических исследований профессора Игоря Белоконова, устройство можно будет разместить на борту орбитальных станций. Разработка предназначена для помощи космонавтам, оказавшимся в критической ситуации в открытом космосе.

Эксперт пояснил, что большинство опасностей обусловлены крупными габаритами скафандров, которые значительно ограничивают действия космонавта, поскольку для перемещения требуется большой запас сжатого газа. Кроме того, находясь в космосе, человек может потерять сознание и не суметь вернуться на станцию.

Предполагается, что в таких случаях наноспутник автоматически или в ручном режиме будет производить стыковку с устройством скафандра и с помощью специального троса доставлять спасаемого на борт корабля.

Как отметил Белоконов, в настоящий момент Самарский университет планирует направить в «Роскосмос» предложение по задействованию проекта при разработке будущей орбитальной станции.

Ранее, 18 марта, стало известно, что специалисты Московского авиационного института и АО «НПО Лавочкина» ведут совместную работу над решением для увода космических аппаратов с низкой околоземной орбиты. Для этого предлагается использовать надувную оболочку сферической формы из тонкой металлизированной полимерной пленки, за счет которой аппарат будет двигаться медленнее и постепенно опустится к Земле.

18 февраля исполнительный директор «Роскосмоса» заявил, что к 2030-м годам российские космонавты смогут принимать радиопротекторы (препараты для защиты от радиации), а также препараты в рамках подготовки к воздействию гипомагнетизма и невесомости. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на организм из-за специфических условий пребывания в космосе.

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