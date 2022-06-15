В Подмосковье ЛЭП подготовят к осенне-зимнему периоду

В Московской области к осенне-зимнему периоду подготовят линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 14 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.

С начала года в регионе отремонтировали уже 78,1 км линий электропередачи. В настоящее время ведется подготовка также к новому отопительному сезону.

В 2022 году в рамках программы капремонта была налажена работа оборудования 156 трансформаторных и распределительных подстанций Московской области. При этом наибольшее внимание уделялось строительным частям — в порядок привели уже около 80 зданий.

Также ведется работа по расчистке ЛЭП от кустарников и деревьев, чтобы предотвратить обрывы ЛЭП из-за внезапно упавших деревьев. Такое случается при ливне, сильном ветре, граде или налипании снега на ветви, отмечает телеканал «360».

Кроме того, во всех филиалах Мособлэнерго проводят инструктажи для персонала, а также специальные тренировочные занятия, в частности, по работе при низких температурах. С начала текущего года прошло уже 46 масштабных тренировок.

В ведомстве отметили, что также формируются силы и средства для предотвращения аварийных ситуаций. На дежурстве круглосуточно находятся 63 бригады. При введении режима повышенной готовности привлекаются дополнительные 275 бригад, в которых работают около 2800 человек, уточняет РИАМО.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, в финале всех работ будут определять и оценивать условия готовности Мособлэнерго к работе в новом отопительном сезоне. По итогам проверки выдадут специальный паспорт.

Ранее в июне глава Дагестана Сергей Меликов объявил о начале подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Меликов отметил важность своевременного утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

10 апреля пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана сообщила о планах построить в регионе пять солнечных электростанций в течение трех лет.