В Пентагоне и Белом доме продолжается обсуждение вопроса поставки Киеву разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle. Американские власти обеспокоены тем, что на обучение украинских боевиков управлению военной техникой уйдет слишком много времени. Об этом во вторник, 14 июня, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их мнению, даже если Вашингтон поставит четыре беспилотника в ближайшие недели, украинские военные, «скорее всего, не смогут использовать эти системы на передовой еще в течение недель или, возможно, месяцев». Кроме того, для использования MQ-1C Gray Eagle требуется «обширная наземная инфраструктура», включая взлетно-посадочные полосы, а также защищенные линии связи и оборудование.

Подчеркивается, что отправка беспилотников всё еще может быть заблокирована конгрессом или «поставлена на паузу в связи с изменением политики в последнюю минуту».

Официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семельрот отказался комментировать изданию возможную продажу Grey Eagle.

Ранее, 1 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах администрации США продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Как отметил один из собеседников агентства, часть денег из недавно выделенного украинским властям пакета помощи в размере $40 млрд будет направлена на финансирование возможной продажи дронов и обучения украинских военных управлению беспилотниками.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, 2 июня, комментируя информацию о планах Соединенных Штатов отправить украинской стороне беспилотники, заявил, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса.

Gray Eagle может летать до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Ранее, 28 апреля, министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Как уточнило издание Politico, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников.

Страны Запада активно вооружают Киев на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.