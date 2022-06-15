Помощник президента Ушаков раскрыл подробности программы ПМЭФ

Мероприятия на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут сгруппированы по четырем основным тематическим блокам. Об этом в среду, 15 июня, рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Главная тема ПМЭФ-2022 — «Новый мир — новые возможности». В рамках первого блока «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» пройдут сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международного сотрудничества.

Второй блок «Экономика России: новые задачи и горизонты» будет посвящен переходу от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики. Третий блок «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» охватит темы международного сотрудничества в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности. В рамках тематического блока «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» участники обсудят культурные коды новой реальности, развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире.

«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну с учетом того, что это давление вряд ли будет носить краткосрочный характер. Ожидаем, что на форуме будут высказаны соображения, как России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях», — рассказал помощник президента.

Ушаков также подчеркнул, что центральным событием форума станет пленарное заседание 17 июня в 14:00, где президент России Владимир Путин примет участие вместе с лидерами Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в форме ВКС. Кроме того, будет показано специальное видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина.

Деловая программа форума предусматривает проведение более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Свое участие подтвердили 1234 компании из России и 265 иностранных компаний.

В рамках ПМЭФ состоятся традиционные бизнес-диалоги с представителями деловых сообществ Африки, Европы, Латинской Америки, Белоруссии, Египта, Китая и Турции. Пройдут также деловые сессии на тему «Союзные государства: интеграция, новые задачи, новые реалии.

На полях ПМЭФ также пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства, Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» и Международный молодежный экономический форум.

В этот же день Ушаков рассказал, что в рамках ПМЭФ Владимир Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Известно, что значительную часть выступления российский лидер посвятит задачам, которые стоят перед Россией в настоящий момент.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.