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В московской энергосистеме на 5,3% выросло потребление электроэнергии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потребление электроэнергии в столичной энергосистеме в мае 2022 года увеличилось на 5,3 % по сравнению с маем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные регионального диспетчерского управления энергосистемы Москвы и Московской области.

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Уточняется, что потребление электроэнергии в мае 2022 года составило 8794,9 млн кВт•ч.

Электростанции московской энергосистемы в мае 2022 года выработали 4961,4 млн кВт•ч, что на 4,4 % больше, чем за тот же месяц 2021 года.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в московском регионе с I квартала 2022 года выявили неучтенное потребление электрической энергии на сумму свыше 120 млн рублей.

Отмечалось, что такого объема электричества хватило бы, чтобы в течение двух лет обеспечивать электроэнергией крупный гостиничный комплекс или выставочный центр, говорится в сообщении.

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