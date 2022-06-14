В московской энергосистеме на 5,3% выросло потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в столичной энергосистеме в мае 2022 года увеличилось на 5,3 % по сравнению с маем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные регионального диспетчерского управления энергосистемы Москвы и Московской области.

Уточняется, что потребление электроэнергии в мае 2022 года составило 8794,9 млн кВт•ч.

Электростанции московской энергосистемы в мае 2022 года выработали 4961,4 млн кВт•ч, что на 4,4 % больше, чем за тот же месяц 2021 года.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в московском регионе с I квартала 2022 года выявили неучтенное потребление электрической энергии на сумму свыше 120 млн рублей.

Отмечалось, что такого объема электричества хватило бы, чтобы в течение двух лет обеспечивать электроэнергией крупный гостиничный комплекс или выставочный центр, говорится в сообщении.