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Более 100 фактов хищения электроэнергии на 120 млн рублей выявлено в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе с I квартала 2022 года выявили неучтенное потребление электрической энергии на сумму свыше 120 млн рублей, об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

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Специалисты выявили 113 фактов неучтенного потребления электроэнергии в ходе проверок приборов учета потребителей. Такие проверки проводятся на регулярной основе.

«Объем безучетного потребления электроэнергии превысил 34,4 млн кВтч на общую сумму более 120 млн рублей», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение представителя компании.

Такого объема электричества хватило бы, чтобы в течение двух лет обеспечивать электроэнергией крупный гостиничный комплекс или выставочный центр, говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены акты о безучетном электропотреблении. Стоимость «недоучтенных» прибором учета киловатт-часов появится в квитанциях на оплату электроэнергии недобросовестных потребителей. С января по март нарушители уже оплатили более 181 млн рублей штрафов за допущенные нарушения.

Самыми частыми нарушениями стали подключение питающего кабеля до расчетного счетчика, нарушение пломб сбытовой или сетевой организаций, включая антимагнитные, а также самовольное вмешательство в работу прибора учета.

«Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу «Россети».

8 апреля пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития сообщила, что в Москве после снятия коронавирусных ограничений и улучшения эпидемиологической ситуации стабилизировался спрос на электроэнергию. В январе и феврале общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 млрд кВт•ч. Это на 0,7% больше аналогичного периода в прошлом году.

Наибольший рост энергопотребления за первые два месяца года пришелся на городской электротранспорт — 464 млн кВт•ч, что на 6% выше прошлогодних показателей. По его словам, это связано с вводом в эксплуатацию новых станций метро и расширением парка электробусов.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали повышение показателей потребления электроэнергии в России в среднем на 1–1,5% в год.

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