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Россияне назвали гражданство РФ главным условием сдачи жилья в аренду

Опрос: большинство россиян хотят сдавать жилье в аренду гражданам РФ и славянам без животных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Большинство владельцев съемных квартир хотят сдавать жилье в аренду гражданам России и славянам без животных. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах», с которыми ознакомились «Известия».

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Выяснилось, что 44% опрошенных считают наличие российского гражданства главным условием для сдачи жилья. При этом 26% уточнили, что готовы сдавать жилье только славянам. В ходе опроса респонденты могли дать множественный ответ.

Вторым по распространенности требованием было отсутствие домашних животных — так ответили почти 30% участников опроса. Столько же респондентов выбрали депозит обязательным условием для сдачи жилья.

Еще одним важным аспектом для арендодателей является семейное положение. Так, почти треть опрошенных отдают предпочтение семьям, однако 13% из них рассматривают только пары без детей. Если же речь заходит об арендаторах-одиночках, то более охотно россияне сдают квартиры женщинам, чем мужчинам.

«Такие «фильтры», как происхождение, пол и семейное положение, дают арендодателю ложное ощущение, что он контролирует ситуацию. О том, что такая дискриминация недопустима в приличном обществе, при этом вообще забывают. Считается, что девушки аккуратнее, семьи не съедут через месяц, а граждан своей страны проще привлечь к ответственности. Но не стоит полагаться на стереотипы — ничто из перечисленного не гарантирует бережного отношения к вашей собственности», — отметила начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них мужчин 42%, женщин — 58%.

7 июня «Известия» изучили исследование «Росгосстраха» и банка «Открытие» и выяснили, что жилье, из которого недавно выехали арендаторы, в 37% случаев нуждается в ремонте. Чаще всего речь идет о небольших ремонтных работах — в 43% случаев. Но иногда жильцы наносят значительный ущерб собственности. Так, 23% респондентов пришлось менять сантехнику, мебель и/или бытовую технику, а 11% — делать капитальный ремонт.

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