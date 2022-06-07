Более трети сдававшихся в аренду квартир в России нуждаются в ремонте

Жилье, из которого недавно выехали арендаторы, в 37% случаев нуждается в ремонте. Об этом говорится в исследовании «Росгосстраха» и банка «Открытие», результаты которого поступили в редакцию «Известий» во вторник, 7 июня.

Чаще всего речь идет о небольших ремонтных работах — в 43% случаев. Но иногда жильцы наносят значительный ущерб собственности. Так, 23% респондентов пришлось менять сантехнику, мебель и/или бытовую технику, а 11% — делать капитальный ремонт.

Среди наиболее распространенных претензий арендодателей к арендаторам — причинение материального ущерба и необходимость ремонта. Самой частой претензией является задержка оплаты — с такой проблемой столкнулись почти две трети опрошенных. Часто недвижимость содержится арендаторами в ненадлежащем состоянии — 57% собственников рассказали, что в сдаваемой квартире было грязно. 31% респондентов столкнулись с тем, что жильцы не оплачивают коммуналку, 21% — с нарушением прочих условий договора. Например, арендаторы втайне от хозяев заводили животных и заселялись в большем количестве, чем было предусмотрено договором.

Мнение арендодателей о жильцах существенно расходится с тем, что арендаторы думают о себе. 95% снимающих жилье убеждены, что они бережно относятся к чужому имуществу. 85% утверждают, что содержат жилье в чистоте и при необходимости делают мелкий ремонт. Только 9% указали, что не заботятся о состоянии арендуемой квартиры, потому что это не их жилье.

В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов России. Из них 42% мужчин и 58% женщин.

Начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко отметила, что россияне, зарабатывающие на сдаче жилья в аренду, крайне редко думают о рисках — чаще они воспринимают это как легкий способ заработка. Однако следствием безответственности арендатора может стать, например, ущерб соседям — залив или пожар, посетовала она.

Стоит отметить, что 74% респондентов заявили, что не страховали жилье перед сдачей. Из них более 40% не сделали этого, потому что не знали про соответствующую услугу. Четверть опрошенных сочли это лишним, потому что доверяют арендаторам, 17% — не страховали жилье, потому что сдавали без договора, а 16% решили сэкономить на этой услуге.

В начале мая аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» рассказали, что самые дружелюбные арендодатели живут в Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области и Красноярском крае. В этих регионах предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми: не менее 40% объявлений с соответствующей маркировкой. В Московском регионе, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях процент объявлений с маркировкой «можно с животными» составляет более 10%.