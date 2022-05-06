Названы регионы с самыми дружелюбными арендодателями

В Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сегодня предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми: не менее 40% объявлений с соответствующей маркировкой. Об этом «Известиям» сообщили аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» в пятницу, 6 мая.

Аналитический центр провел исследование объявлений об аренде из 20 регионов России, в которых чаще всего сдают жилье. Отдельное внимание уделили лотам с отметками «Можно с детьми» и «Можно с животными».

Список регионов, в которых арендодатели в большей степени готовы идти на послабления: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области. В этих субъектах процент объявлений с маркировкой «можно с животными» составляет более 10%.

«Проанализировав объявления, мы пришли к выводу, что сегодня арендодатели охотнее идут на уступки арендаторам с детьми и с домашними животными: по всем субъектам РФ средняя доля объявлений с пометкой «можно с детьми» составляет 27%, а доля объявлений с пометкой «можно с животными» — 7%», — сказала руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова.

По ее словам, рост доли подобных объявлений связан со стремлением получить с их помощью преимущество перед другими арендодателями в период массовой миграции населения и возросшей конкуренции на рынке аренды. К регионам с наиболее мягкими условиями арендодателей можно отнести Москву, Московскую и Новосибирскую области, где высок процент объявлений с пометкой «можно с детьми» и «можно с животными».

В начале апреля в «Домклик» рассказали «Известиям», что за последние два месяца доля объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросла на 47–50% в зависимости от региона, двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%.

Независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук связал тенденцию с существенным оттоком мигрантов. Уезжают в свои родные города и лишившиеся работы россияне, добавил он.

Цены на съемные квартиры начали падать. Так, по данным «Домклик», в некоторых районах Москвы средняя арендная плата снизились почти на 40%, в Санкт-Петербурге — на 54%, в Челябинске — на 31%, в Екатеринбурге — на 50%.