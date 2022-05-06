Прямой эфир

Названы регионы с самыми дружелюбными арендодателями

«Домклик»: В Москве и Подмосковье, ХМАО предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми
0
Фото: Global Look Press/Allexander Makarov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сегодня предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми: не менее 40% объявлений с соответствующей маркировкой. Об этом «Известиям» сообщили аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» в пятницу, 6 мая.

Покинуть корабль: стоимость аренды квартир в Москве может взлететь на четверть
Сдержать цены может только отъезд людей в регионы из-за проблем на столичном рынке труда, считают эксперты

Аналитический центр провел исследование объявлений об аренде из 20 регионов России, в которых чаще всего сдают жилье. Отдельное внимание уделили лотам с отметками «Можно с детьми» и «Можно с животными».

Список регионов, в которых арендодатели в большей степени готовы идти на послабления: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области. В этих субъектах процент объявлений с маркировкой «можно с животными» составляет более 10%.

«Проанализировав объявления, мы пришли к выводу, что сегодня арендодатели охотнее идут на уступки арендаторам с детьми и с домашними животными: по всем субъектам РФ средняя доля объявлений с пометкой «можно с детьми» составляет 27%, а доля объявлений с пометкой «можно с животными» — 7%», — сказала руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова.

По ее словам, рост доли подобных объявлений связан со стремлением получить с их помощью преимущество перед другими арендодателями в период массовой миграции населения и возросшей конкуренции на рынке аренды. К регионам с наиболее мягкими условиями арендодателей можно отнести Москву, Московскую и Новосибирскую области, где высок процент объявлений с пометкой «можно с детьми» и «можно с животными».

В начале апреля в «Домклик» рассказали «Известиям», что за последние два месяца доля объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросла на 47–50% в зависимости от региона, двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%.

Независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук связал тенденцию с существенным оттоком мигрантов. Уезжают в свои родные города и лишившиеся работы россияне, добавил он.

Цены на съемные квартиры начали падать. Так, по данным «Домклик», в некоторых районах Москвы средняя арендная плата снизились почти на 40%, в Санкт-Петербурге — на 54%, в Челябинске — на 31%, в Екатеринбурге — на 50%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022