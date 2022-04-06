За последние два месяца количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросло на 47–50% (в зависимости от региона), двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%, сообщили «Известиям» аналитики сервиса Сбера «Домклик».

Тенденция роста предложения на рынке связана с существенным оттоком мигрантов. Уезжают в свои родные города и лишившиеся работы российские граждане, сказал независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук.

Цены на съемные квартиры уже начали падать. По данным «Домклик», в некоторых районах Москвы средняя арендная плата снизились почти на 40%: в Северном Медведково она уменьшилась на 39,5%, в Головинском — на 39%. То же касается части локаций в других крупных городах: в Курортном районе Санкт-Петербурга цены упали на 54%, в Ленинском районе Челябинска — на 31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга — на 50%.

«Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков. Но некоторые наоборот завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход», — рассказали в компании.

Снижение ставок и расширение предложения — явление, вероятно, временное, отметил управляющий партнер агентства Savills, член правления AREA Дмитрий Халин. Очевидно, что сдавать квартиру по низким ставкам готовы далеко не все собственники, пояснил он.

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«Статус «свободен»: предложение арендного жилья в России выросло до 50%»