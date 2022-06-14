В Москве расширили программу поддержки патентования изобретений. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России для представителей малого и среднего бизнеса заработала в столице в апреле текущего года. До конца мая московские предприниматели могли получить по 75 тыс. рублей за каждое свое изобретение, зарегистрированное на территории страны в течение года.

Теперь же гранты на компенсацию расходов по патентованию можно будет получить не только для изобретений, но и полезных моделей.

«Помимо юридических лиц, часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать индивидуальные предприниматели. Кроме того, гранты будут выплачивать на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей», — рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, максимальный размер грантов при патентовании в России составит 75 тыс. рублей на один патент. А при патентовании за рубежом — до 2-х млн рублей в отношении одного изобретения или полезной модели, но не более 70% от стоимости услуг по патентованию.

Получить компенсацию можно за те патенты, которые были оформлены в течение последних 12 месяцев. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера i.moscow до 1 декабря текущего года.

29 марта Собянин поручил выделить 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Отмечается, что благодаря этому инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что в свою очередь позволит сохранить активность и рабочие места в строительной отрасли.