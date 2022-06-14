Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» до 100 млн куб. м
Общество
РФ не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
Общество
Москвичам пообещали ежедневные дожди с грозами до конца недели
Мир
В Киеве обвинили Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против РФ
Мир
Сербия с ноября не сможет импортировать нефть из РФ из-за санкций ЕС
Общество
В Совфеде исключили дополнительный призыв в армию из-за спецоперации
Общество
В Сибири подняли детали американского истребителя времен ВОВ
Мир
Великобритания высылает первых нелегальных мигрантов в Руанду
Экономика
Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая
Общество
В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
Общество
Генпрокурор России подписал указ о назначении Поклонской его советником

В Москве расширили программу поддержки патентования изобретений

В Москве расширили программу поддержки патентования изобретений и полезных моделей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве расширили программу поддержки патентования изобретений. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Очень странные дела: зачем в России патентуют вечные двигатели
​​​​​​​С чем связана «доверчивость» Роспатента

Программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России для представителей малого и среднего бизнеса заработала в столице в апреле текущего года. До конца мая московские предприниматели могли получить по 75 тыс. рублей за каждое свое изобретение, зарегистрированное на территории страны в течение года.

Теперь же гранты на компенсацию расходов по патентованию можно будет получить не только для изобретений, но и полезных моделей.

«Помимо юридических лиц, часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать индивидуальные предприниматели. Кроме того, гранты будут выплачивать на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей», — рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, максимальный размер грантов при патентовании в России составит 75 тыс. рублей на один патент. А при патентовании за рубежом — до 2-х млн рублей в отношении одного изобретения или полезной модели, но не более 70% от стоимости услуг по патентованию.

Получить компенсацию можно за те патенты, которые были оформлены в течение последних 12 месяцев. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера i.moscow до 1 декабря текущего года.

29 марта Собянин поручил выделить 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Отмечается, что благодаря этому инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что в свою очередь позволит сохранить активность и рабочие места в строительной отрасли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022