Очень странные дела: зачем в России патентуют вечные двигатели

Новость о том, что Роспатент зарегистрировал в качестве изобретения машину, способную вырабатывать больше энергии, чем она потребляет, то есть пресловутый «вечный двигатель», шокировала научное и юридическое сообщество. В профессиональной среде давно привыкли к сомнительным решениям ведомства, однако регистрация того, чего не может существовать в природе, удивила даже опытных патентных поверенных. Подробности — в материале «Известий».

Удивительный насос

Ни для кого не секрет, что в России из года в год наблюдается спад патентной активности. Федеральная служба по интеллектуальной собственности получает совсем немного заявок на регистрацию изобретений, а бюрократическая логика требует постоянно «улучшать показатели». Отсюда стремление взять в работу как можно больше заявок и сократить сроки их рассмотрения. В 2021 году на 30 977 заявок было выдано 23 662 патента. На бумаге «позитивная динамика», на деле бесконечно множащиеся «мусорные патенты», выставляющие ведомство в анекдотическом свете.

Особняком в этом ряду стоит центробежный насос, который, по мнению его изобретателя Анатолия Щербатюка, должен работать по принципу вечного двигателя, «используя для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью». Изобретение по достоинству оценили в комиссии РАН по борьбе со лженаукой… а потом Роспатент выдал на него охранный документ.

Разумеется, эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС), подведомственного Роспатенту, не обязаны проверять опытным путем, возможно ли построить устройство, описанное в заявке. Никто даже не требует, чтобы эти специалисты помнили программу по физике за восьмой класс и обнаружили в тексте заявки противоречие, не прибегая к экспериментам и лабораторным работам. Единственное, чего от них ждут, — следования простейшему бюрократическому регламенту. «В одном из нормативных актов Роспатента прямо написано, что патент на вечный двигатель выдавать нельзя!» — недоумевает патентный поверенный Максим Лабзин.

Эксперт считает, что снизить количество подобных ошибок могло бы только повышение уровня подготовки экспертов за счет большей интеграции их с научным сообществом. «Регистрация вечных двигателей — это следствие общей экономической ситуации, качества образования этих экспертов», — посетовал Максим Лабзин.

Жить торопятся

В погоне за сокращением сроков регистрации Роспатент утрачивает качество экспертизы, уверена вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян. «Роспатент вообще перестал проводить вменяемую экспертизу. Все очень формально. Количество специалистов, которые должны это смотреть, не увеличивается. Сроки сокращаются, поэтому специалисты зачастую смотрят сквозь пальцы на любые ошибки и противоречия. Очевидно, что требуется больший контроль за работой экспертов, причем со стороны профильного ведомства, отвечающего за сферу науки», — отметила она.

Правовед также полагает, что Роспатенту стоило бы внимательнее относиться к подбору персонала, который фактически уничтожает его репутацию подобными решениями. «А может быть, нам вообще перейти на явочную регистрацию и просто регистрировать все, что принесут? Что оспорят, то оспорят. Я сама против такого подхода, но он вполне имеет право на существование. В Китае можно запросто запатентовать, условно говоря, пачку чипсов и листок бумаги», — заметила эксперт.

Патентный поверенный Кирилл Митягин в свою очередь заметил, что Роспатент регистрировал даже что-то из области эзотерики и научной фантастики. Вроде бы предохранителем против подобного должен служить критерий промышленной применимости. «Заявитель должен доказать, что его техническое решение может использоваться на практике. Если он заявляет прибор, который позволяет переносить людей в другие галактики, тут очевидно несоответствие этому критерию», — отметил он.

Вредная работа

Впрочем, пока что бремя доказывания почему-то лежит не на авторах антинаучных «изобретений» и тех, кто их регистрирует, а на тех, кому эти охранные документы вредят. По словам Кирилла Митягина, далеко не всегда промышленная невоспроизводимость выглядит столь опереточно и связана с нарушением законов природы. «Не так давно швейцарская компания подала иск против Samsung. Она утверждала, что технология Samsung Pay нарушает ее патент на способ оплаты. Когда мы детально разбирались с этим патентом и консультировались с техническими специалистами, то поняли, что действия, которые описываются в патенте и приводят к мобильному платежу, на практике невозможны при существующем уровне техники», — рассказал эксперт.

По его словам, в патенте было описано то, для чего не существовало технических возможностей. «Нет таких технологий! А они вот придумали и получили патент. Все дело в том, что эксперт не может долго и тщательно изучать материалы заявки. Он посмотрел: вроде похоже, наукообразно описано. И принимает решение о выдаче патента», — заключил Кирилл Митягин.

Представители научного сообщества также крайне скептически отнеслись к новости о патентовании вечного двигателя. «К выдаче патента отношусь, конечно, отрицательно. Расстраивает низкий уровень научной экспертизы, точнее — ее отсутствие», — отметил доктор физико-математических наук Евгений Зеленов.