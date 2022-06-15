ПМЭФ-2022: расписание основных сессий, дата и время, где смотреть

В 2022 году ставший традиционным юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 15 по 18 июня. Основное место проведения — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. «Известия» публикуют программу главных сессий ПМЭФ-2022.

Пленарная сессия с президентом

Знаковым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина 17 июня. Мероприятие начнется в 14:00 в Зале конгрессов.

Главная тема ПМЭФ в 2022 году обозначена как «Новый мир — новые возможности». Она отражает глобальные изменения в мире, ведущие к формированию новой экономической модели. Модератором заседания назначена главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Прямую трансляцию выступления главы государства на пленарном заседании покажет сайт «Известия».

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступление российского лидера на пленарной сессии ПМЭФ будет чрезвычайно важным. В частности, Путин затронет такие темы, как антироссийский санкции и начинающийся продовольственный кризис в мире.

В рамках форума глава государства также может провести ряд отдельных встреч с представителями бизнес-среды. Однако в этом году не планируется проведение традиционной встречи с руководством иностранных компаний и с международными инвесторами, уточнили в Кремле.

Основные мероприятия ПМЭФ-2022

Большая часть программы форума будет посвящена вопросам международных отношений. Так, 16 июня пройдет сессия «Россия — Китай», в рамках которой спикеры обсудят тему российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. В мероприятии примут участие генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие.

16 июня также состоится мероприятие, посвященное активизации сотрудничества России и Африки. В рамках сессии встретятся заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа и др.

Еще одним важным мероприятием 16 июня станет сессия об экономическом сотрудничестве России и Египта. Отдельные сессии посвятят также отношениям России с Латинской Америкой и Ираном.

Ряд мероприятий на ПМЭФ-2022 будут направлены на обсуждение новых экономических реалий. Так, 18 июня состоится сессия, посвященная внешнеэкономической деятельности РФ в текущих условиях.

Кроме того, вопросы импортозамещения, потребительского и бизнес-патриотизма обсудят 16 июня на примере национального бренда «Сделано в России». На мероприятии выступят генеральный директор бренда Михаил Садченков, вице‑президент «Опоры России» Алексей Кожевников и другие.

Однако современные вызовы касаются не только представителей бизнес-сферы, но и медиаотрасли. Об информационной политике стран в эпоху постправды спикеры поговорят 18 июня. Среди участников — директор департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова, председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн и другие.

Другой важной темой, которая будет затронута на ПМЭФ-2022, является участие женщин в экономике стран БРИКС. 18 июня эксперты обсудят инициативы по расширению участия женщин в экономической жизни, а также в целом вопросы сотрудничества между странами БРИКС.

Не менее интересной станет сессия о виноградарстве и виноделии, которая состоится 16 июня. В частности, эксперты коснутся вопросов научного подхода в виноградарстве.

Кроме того, ряд известных общественных и политических деятелей станут гостями студии «Известий» на полях ПМЭФ. Например,15 июня журналистам издания дадут интервью специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

16 июня в студии «Известий» выступят губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мензенцев, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На портале «Известия» создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФа.