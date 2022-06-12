Путин на ПМЭФ может провести встречи с бизнесменами и инвесторами

Президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) может провести ряд встреч с предпринимателями или группами бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в этом году проводить традиционную встречу в рамках ПМЭФ с руководством иностранных компаний и с международными инвесторами не планируется.

«Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — сказал он ТАСС.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, состоится с 15 по 18 июня. В этом году тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности».

Ранее, 26 мая, Путин сказал, что российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Он отметил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

До этого, 10 марта, Путин поддержал предложение о внешнем управлении иностранными компаниями, уходящими из России. Он отметил, что российская сторона не собирается закрывать зарубежные организации и открыта для работы со всеми партнерами. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, подчеркнул он.

В этот же день стало известно, что в правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива». Согласно списку, который имеется в распоряжении «Известий», в него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и др.

Некоторые бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.