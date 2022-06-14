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Врач рассказал о причинах разрушения щитовидной железы

Доктор Кутушов назвал привычки, которые разрушают щитовидную железу
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Подавление эмоций, голодание, нездоровый сон, недостаток прогулок на свежем воздухе, злоупотребление сладким и фастфудом могут разрушать щитовидную железу. Об этом рассказал порталу «Доктор Питер» врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

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По мнению Кутушова, когда работа щитовидной железы даже немного нарушается, то это сильно отражается как на физическом состоянии человека, так и на психическом.

Профессор рассказал, что в первую очередь стоит отказаться от голодания ради красивой фигуры. Длительное отсутствие пищи разрушает организм. Сбой в работе щитовидки также может начаться из-за нехватки витаминов.

«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, участвующие в построении гормонов», — сказал он.

Также опасен дефицит белка — из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в синтезе необходимых веществ.

Серьезный вред может нанести злоупотребление фастфудом. Лучше отказаться от консервов, полуфабрикатов, сахара и простых углеводов. Эти продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме.

Для поддержания здоровья щитовидной железы, считает доктор, что необходимо больше гулять на свежем воздухе.

Также он обратил внимание, что длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Сильно страдает центральный механизм, который регулирует работу органа.

Ранее в это день стали известны продукты, которые полезны для работы мозга. Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова порекомендовала употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Русакова рассказала, что эти вещества содержатся в морепродуктах и рыбе жирных сортов. Также ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, грецкие орехи, кунжут и фасоль. Нутрициолог советует включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.

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