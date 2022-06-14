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Пульмонолог сообщил об опасности ароматизаторов для здоровья человека

Пульмонолог Пурясев предупредил об опасности ароматизаторов для здоровья
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Siegfried Grassegger
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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что ароматизаторы, отдушки и цветочные масла могут способствовать возникновению серьезных проблем со здоровьем.

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В интервью радио Sputnik 13 июня специалист рассказал, что прежде всего они представляют опасность для людей, имеющих бронхолегочные астматические заболевания. У них могут появиться отек Квинке и приступы удушья.

Пурясев отметил, что на такие вещества разновидностей аллергических реакций довольно много: конъюнктивиты, дерматиты, сыпь на коже при контакте, например, с отдушкой для постельного белья. Аллергенные для человека отдушки также содержат стиральные порошки, пишет РИАМО.

Врач отметил, что опасность могут представлять не только искусственные, но и натуральные запахи, в частности от растений.

«Когда цветет багульник в лесах, даже змеи уходят в болото. Он токсичен. Это растение вызывает состояние глубокой заторможенности, приводит к потере ориентации, человек начинает блуждать по лесу», — пояснил Пурясев.

Он добавил, что даже среди домашних растений есть те, которые становятся ядовитыми в период цветения. Угрозу здоровью несут и покупные букеты. Их обрабатывают пестицидами, поэтому наслаждаться их ароматом рекомендуется только на улице, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В мае заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина рассказала о категориях граждан, которые больше всего подвержены риску возникновения аллергии. По ее словам, больше всего страдают дети, однако нельзя исключать возникновение аллергии и в более зрелом возрасте. Это зависит от перенесенной болезни и регулярных контактов с различными аллергенами.

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