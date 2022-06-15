Финализируй это: кто из россиян возьмет Кубок Стэнли

В ночь на 16 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли. Плей-офф главного трофея НХЛ обошелся без сюрпризов. В полуфинале дерзкие «Нью-Йорк Рейнджерс», которых за уши тащил российский вратарь Игорь Шестеркин, выиграли два первых матча у «Тампа-Бэй». Но в следующих четырех победу праздновали «Молнии» во главе с Никитой Кучеровым. Третий год подряд они вышли в решающую стадию Кубка Стэнли. Предыдущие два завершились триумфом «Тампы», но на этот раз конкурент необычайно силен: «Колорадо Эвеланш» горит желанием выиграть свой первый кубок с 2001 года. Именно команда Валерия Ничушкина считается фаворитом у букмекеров.

Вратарское превосходство

Путь «Колорадо» к финалу получился максимально уверенным: лишь «Сент-Луис» во втором раунде смог выиграть два матча, а «Нэшвилл» и «Эдмонтон» были уничтожены всухую. Но это не значит, что у «Эвеланш» нет проблем. Даже лучший вратарь сезона Шестеркин не смог остановить нападение «Тампы», а у «Колорадо» и близко нет такого надежного игрока на последнем рубеже.

Основной вратарь команды Дарси Кемпер получил травму по ходу первого матча серии с «Эдмонтоном» и больше на льду не появлялся. Его участие в финале под вопросом. Подменил его чех Павел Францоуз. Он выиграл все матчи и один раз даже отыграл на «ноль», но безошибочной его игру не назовешь. Да и не выглядит экс-вратарь челябинского «Трактора» той фигурой, с которой можно уверенно заходить в финал.

Другое дело — Андрей Василевский, с которым «Тампа» уже выиграла два Кубка Стэнли. В серии первого раунда с «Торонто» российский вратарь был небезгрешен, но по ходу плей-офф нашел свою игру. Добавляет оптимизма болельщикам «Лайтнинг» и то, что вся команда доверяет Василевскому — даже после ошибки защитников не начинает трясти, ведь они уверены, что за спиной голкипер экстра-класса.

— Во вратарской линии «Тампа» действительно превосходит «Колорадо», — отметил «Известиям» победитель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Францоуз не так надежен, как Василевский. К тому же у Андрея гораздо больше опыта игры в плей-офф. Этот фактор может стать решающим в серии. Но у «Эвеланш» есть свой козырь. У них объективно лучшее нападение в лиге. У них практически равноценные первое, второе и третье звенья. «Молнии» не могут этим похвастаться. Так что нас ждет очень увлекательная серия. Предугадать победителя практически невозможно.

Как сдержать Кучерова

Пожалуй, главная проблема «Колорадо» перед финалом — нейтрализация ведущей тройки соперника во главе с Никитой Кучеровым. Показательным был третий матч серии с «Рейнджерс», когда «Тампа» была в шаге от 0-3. Но Кучеров сначала забил сам, затем организовал гол Стивену Стэмкосу, а уже на последней минуте основного времени выдал неожиданную и совершенно гениальную передачу за спину Ондржею Палату, который и принес победу «Тампе». Этот момент оказался переломным в серии.

Обозреватели официального сайта НХЛ считают фаворитом на получение «Конн Смайт Трофи» — лучшего игрока плей-офф — защитника «Колорадо» Кэйла Макара. Он и правда показывает просто потрясающий хоккей. Но что если «Тампа» все-таки заберет кубок? Тогда самым ценным точно должен стать Кучеров, которому в предыдущие годы предпочли сначала Виктора Хедмана, а затем Андрея Василевского. Российский нападающий неудержим и делает результат.

Возвращение Поинта

«Лавины» выиграли обе очные встречи в регулярном чемпионате, но вряд ли это говорит о чем-то серьезном в контексте финальной серии. Лучшими бомбардирами команд в тех играх стали Габриэль Ландескуг (2+1), Нэйтан Маккиннон (1+2) и Брэйден Поинт (2+1). Участие последнего в серии пока под вопросом, но главный тренер «Тампы» сохраняет оптимизм. «Я не знаю, выйдет ли он на первую игру финала, но вероятность его участия в серии крайне высока», — сказал Джон Купер.

Поинт получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» и пропустил десять последних матчей команды. Вряд ли он сможет легко и быстро вкатиться в игровой ритм, но его помощь для партнеров сейчас будет крайне важна.

Наставнику «Молний» в случае возвращения своего главного центрфорварда придется поломать голову над тем, как будут выглядеть игровые сочетания. В последних матчах он передвинул Стивена Стэмкоса в центр и поднял в первую тройку Ондржея Палата. Идея оказалась удачной, и в победных матчах против «Рейнджерс» почти все голы «Тампы» были забиты при непосредственном участии именно этого сочетания. Палат прекрасно чувствует, где ему необходимо находиться на площадке в определенный момент, и демонстрирует игру высочайшего класса. Чешский форвард с восемью шайбами уступает в списке главных снайперов команды только Стэмкосу, а в этом плей-офф на его счету два победных гола и уже 11 за карьеру — больше всего в истории «Лайтнинг».

Если «Колорадо» выиграет кубок, то впервые в карьере главный трофей НХЛ над головой поднимет российский нападающий Валерий Ничушкин. Для габаритного 27-летнего форварда этот сезон — лучший в карьере, он уже отличился 30 раз с учетом регулярного чемпионата. Ничушкин играет в первой тройке и полезен не только впереди, но и в нейтрализации ведущих игроков соперника. Но чтобы поднять кубок, ему придется сдержать порыв Кучерова и партнеров.