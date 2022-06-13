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Здание больницы повреждено в Донецке после обстрела ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Крыша больницы в Донецке получила повреждения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД) повреждена кровля», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день ВСУ выпустили 10 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и еще 20 снарядов по Кировскому району.

Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, таких «варварских» обстрелов не было в 2014, 2015 и 2016 годах. Басурин отметил, что за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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