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В ГД предложили создать новую систему образования на основе лучших практик

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 июня заявил, что новую систему высшего образования в РФ нужно создать на основе лучших сегодняшних и советских практик.

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«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в Telegram-канале.

В этой связи Володин отметил, что вопрос создания новой системы российского высшего образования будет обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также представителей вузовского сообщества и экспертов.

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, решение было принято в результате того, что ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

2 июня Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Вместе с тем Афанасьев 30 мая отметил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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