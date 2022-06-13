В Запорожье заявили об обнулении кредитов перед украинскими банками
Кредиты, которые жители Запорожской области взяли у украинских банков, будут обнулены. Об этом 13 июня сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены», — подчеркнул он.
При этом в регионе уже обнулили коммунальную задолженность, которая имелась у жителей по состоянию на 1 марта 2022 года.
По словам Рогова, власти также посодействуют людям в решении проблемы вкладов, заблокированных в украинских банках. Собеседник агентства посоветовал жителям снимать свои вклады в украинских банках и затем конвертировать их в другие валюты.
Ранее в этот день Рогов заявил, что спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, теперь они запугивают население путем диверсий и терактов. Он подчеркнул важность противостояния боевикам, которые в противном случае будут и дальше запугивать местное население.
До этого, 25 мая, сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он заявил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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