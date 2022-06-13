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В Запорожье рассказали о переходе спецслужб Украины к тактике террора

Член ВГА Запорожья Рогов: спецслужбы Украины сменили тактику и перешли к террору
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Фото: ТАСС/AP Photo/Bernat Armangue
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Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, теперь они запугивают население путем диверсий и терактов. Об этом 13 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Сначала они обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это всё сбивала ПВО российской армии», — сказал в беседе с «РИА Новости» Рогов.

По его данным, позднее пусковые установки «Точек-У» были уничтожены, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли «к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии».

Рогов уверен, что для сторонников украинского лидера Владимира Зеленского самое страшное — если «люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо».

«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул важность противостояния боевикам, которые в противном случае будут и дальше «запугивать местное население».

«Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле», — считает Рогов.

Накануне, 12 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске произошел взрыв. Позднее на месте были обнаружены три взрывных устройства. Замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов назвал произошедшее терактом.

Еще один взрыв в этот день произошел возле здания городского управления МВД в Мелитополе. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания ГУ МВД. В результате тяжелое ранение получила проходившая мимо девушка, ее доставили в больницу. Также в спину ранен мужчина.

До этого, 25 мая, сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области — «абсолютно русское по ментальности».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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