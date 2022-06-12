Песков рассказал об уважении РФ к оставшимся в стране иностранным компаниям

Россия уважительно и бережно относится к тем иностранным компаниям, что не уходят из страны, несмотря на внешнее давление. Об этом 12 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он заявил, что многие компании из Европы и США сейчас вынуждены пережидать, но намерены вернуться на рынок России.

«Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность», — сказал Песков ТАСС.

Накануне директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что многие ушедшие из России немецкие компании сигнализируют о намерении вернуться, как только ситуация стабилизируется. Он подчеркнул, что Москва, в свою очередь, не гонит немецкий бизнес из России и закрывать перед ним двери не намерена.

Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов.

Некоторые бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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