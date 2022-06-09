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Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 551,4 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, говорится 9 июня в сообщении на сайте правительства.

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«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений», — уточняется в сообщении.

Источником увеличения резервного фонда станут дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году. Полномочия правительства распоряжаться этими средствами позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике, обеспечивать необходимую поддержку гражданам и бизнесу.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства из него направляются на социально значимые цели.

10 апреля сообщалось, что резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

5 апреля Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

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