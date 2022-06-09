Почти 305 тыс. человек напишут ЕГЭ по обществознанию в основной период

В основной период Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию напишут около 305 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по обществознанию пройдет 9 июня. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», обществознание — самый популярный предмет по выбору у школьников. ЕГЭ по нему планируют сдать 305 тыс. человек, из них около 300 тыс. — это выпускники 2022 года.

Для проведения экзамена планируется задействовать 4422 экзаменационных пункта во всех регионах России и за рубежом.

В Рособрнадзоре отметили, что при проведении экзаменов будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Кроме того, все пункты проведения ЕГЭ будут охранять сотрудники МВД и Росгвардии. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июня.

Досрочный период сдачи ЕГЭ состоялся с 21 марта по 18 апреля, основной период начался 26 мая и продлится до 2 июля, дополнительный начнется с 5 сентября и продлится по 20 сентября. Для сдачи ЕГЭ в 2022 году зарегистрировались более 724 тыс. человек.

8 июня в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой ЕГЭ сохранится, поскольку это — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, сообщает телеканал «360». В ведомстве подчеркнули, что благодаря ЕГЭ пропал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, процесс поступления в вуз стал максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными.

В пресс-службе отметили, что ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи, пишет «Ридус».

«В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — приводит сообщение ведомства телеканал «Звезда».

Также там напомнили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.

Кроме того, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.

25 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы образования не повлияет на сдачу ЕГЭ. В Минобрнауки отметили, что исключение российских вузов их Болонского процесса не повлияет на приемную кампанию-2022, пишет сайт kp.ru.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру.