Пожар возник в многоквартирном доме на юге Москвы

На юге Москвы загорелась квартира в жилом доме. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает столичное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в одной из квартир на седьмом этаже, после чего огонь распространился на лестничную площадку.

Сообщается, что часть жильцов оказалась заблокирована на вышележащих этажах, они из окон просят о помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники городских спецслужб. Специалисты проводят эвакуацию людей. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 4 июня, стало известно, что семь человек получили травмы при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 3 июня. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 12:32. По последней информации, всего из бизнес-центра эвакуировали 120 человек.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.