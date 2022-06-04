Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве достигло семи
При пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве пострадали семь человек. Об этом стало известно в субботу, 4 июня.
По имеющейся информации, все пострадавшие госпитализированы.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 3 июня. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 12:32. По последней информации, всего из бизнес-центра эвакуировали 120 человек.
На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.
Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.