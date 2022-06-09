Протестующие попытались сорвать выступление Байдена на Саммите Америк

Выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе было прервано выкриками протестующих. Об этом в среду, 8 июня, сообщил пресс-пул Белого дома.

Как передает пресс-пул, сразу после того, как американский лидер начал произносить свою речь, из зала послышались выкрики. Президент США сделал паузу, усмехнулся, а затем продолжил выступление.

При этом журналистам не удалось расслышать, что именно пытались прокричать демонстранты.

Как уточнили очевидцы, Байдена перебили сразу два человека в аудитории, которых из зала быстро вывела охрана.

Другой инцидент произошел на улице. На опубликованных в социальных сетях кадрах, видно как женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. В итоге силовики повалили ее на землю и задержали. При этом один из правоохранителей при попытке скрутить демонстрантку выронил табельное оружие, которое подобрали его коллеги.

Ранее, 6 июня, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что Байдена ждет фиаско на Саммите Америк. По мнению Кортунова, большинство латиноамериканских стран не намерены превращать российско-украинский конфликт в свой внешнеполитический приоритет.

12 мая The New York Times сообщала, что возможный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе станет «унизительным ударом» по их американскому коллеге.

Саммит Америк представляет собой встречу глав государств, организуемую под эгидой Организации американских государств (ОАГ). Он проводится с целью обсудить и сформировать общую стратегию в решении проблем региона. Первый саммит прошел 9–11 декабря в 1994 году в Майами. Восьмой раз главы стран встретились в Перу 13–14 апреля в 2018 году. Девятый саммит Америк состоится в Лос-Анджелесе 6–10 июня 2022 года.