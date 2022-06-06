Глава РСМД Кортунов заявил о фиаско Байдена на Саммите Америк

Попытки президента США Джо Байдена убедить представителей стран Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома потерпят фиаско, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Есть веские основания полагать, что администрация Байдена попытается выполнить две главные задачи на девятом Саммите Америк. Во-первых, попытаться заручиться единодушной латиноамериканской поддержкой нынешней позиции США в отношении Москвы. Во-вторых, заставить Латинскую Америку сделать выбор между Вашингтоном и Пекином в пользу первого. Ни одна из этих задач, скорее всего, не будет легко выполнена», — написал он в статье для китайской газеты Global Times.

По мнению Кортунова, большинство латиноамериканских стран не намерены превращать российско-украинский конфликт в свой внешнеполитический приоритет.

Он считает, что такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина рассматривают антироссийские санкции, введенные Западом, как возможность заполнить вакуум и укрепить позиции на российских рынках. Кроме того, им не нравится, когда Белый дом учит их тому, что они должны или не должны делать в международных делах.

«Подготовка саммита вызывает сомнения в готовности США пересмотреть свои традиционные подходы к Латинской Америке. Двадцать восемь лет назад администрация Клинтона, находясь на самом пике международного могущества США, запретила присутствовать в Майами только Кубе. Сегодня гораздо более слабая администрация Байдена намерена исключить из участия не только Гавану, но и Каракас и Манагуа. Случай с Каракасом особенно удивителен, учитывая недавние настойчивые попытки Белого дома уговорить Венесуэлу заменить Россию в качестве основного поставщика нефти в США», — написал глава РСМД.

Ранее, 2 июня, жители Великобритании ужаснулись перспективе нашествия мексиканских мигрантов после Саммита Америк. Президент США, как оказалось, намерен отправить беженцев в Испанию из-за обострения миграционного кризиса. Вашингтон и Мадрид близки к заключению соответствующего соглашения, написала британская The Telegraph.

12 мая The New York Times сообщала, что возможный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе станет «унизительным ударом» по их американскому коллеге.

Саммит Америк представляет собой встречу глав государств, организуемую под эгидой Организации американских государств (ОАГ). Он проводится с целью обсудить и сформировать общую стратегию в решении проблем региона. Первый саммит прошел 9–11 декабря в 1994 году в Майами. Восьмой раз главы стран встретились в Перу 13–14 апреля в 2018 году. Девятый саммит Америк состоится в Лос-Анджелесе 6-10 июня 2022 года.